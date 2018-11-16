النصر يدشّن مبارياته على استاد آل مكتوم أمام الفجيرة

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

علمت «الإمارات اليوم»، أن فريق النصر سيختتم مبارياته في الدور الأول لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم أمام الفجيرة ضمن الجولة الـ12.

وبدأ «العميد» الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الظفرة في الجولة السادسة من كأس الخليج العربي، المقرر لها بعد غد، عقب انتهاء مباراة الجزيرة مباشرة في الجولة السابقة، التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 2-1.

من جهته، قال مدير فريق النصر لكرة القدم هاشم عبيد، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الفريق يخوض كل مبارياته بغرض الفوز بعيداً عن تصدّره ترتيب المجموعة حالياً برصيد 12 نقطة».

وأضاف هاشم عبيد أنه تقرر أن يخوض الفريق الأول مباراة تجريبية رسمية لافتتاح الملعب الجديد قبل تسليمه للجنة المنظمة لكأس آسيا 2019.

وأوضح هاشم عبيد أن «اللجنة المنظمة لكأس آسيا ومجلس دبي الرياضي يجب أن تشهد مباراة رسمية تجريبية للملعب الجديد قبل تسليمه إلى اللجنة المنظمة لكأس آسيا». وكان وفد الاتحاد الآسيوي ومجلس دبي الرياضي قد قام بزيارة تفقدية لاستاد آل نهيان، مساء أول من أمس، وظهر الملعب بشكل رائع قبل أيام قليلة من تسليمه رسمياً للجنة المنظمة للبطولة.