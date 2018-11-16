ودية بين السعودية واليمن في الدمام اليوم

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

يستقبل المنتخب السعودي لكرة القدم نظيره اليمني اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

وكان المنتخب السعودي قد دخل معسكره الإعدادي في الدمام، الإثنين الماضي، بحضور 25 لاعباً وقع عليهم اختيار المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي الذي مزج في اختياراته بين الخبرة وحيوية الشباب.

ويتوقع أن يمنح المدرب الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين، خصوصاً العناصر الشابة بهدف الوقوف على مستوياتها، ووضع تصوره النهائي حول جميع اللاعبين، قبل تجمع أخير يسبق انطلاقة البطولة التي يطمح المنتخب في إحراز لقبها من جديد، بعد مشاركتين مخيبتين للآمال كانتا في قطر 2011 وأستراليا 2015، وخرج خلالهما من دور المجموعات. أما المنتخب اليمني الذي يشارك في نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه فيسعى إلى إعداد يتناسب مع حجم المناسبة والظهور بصورة مشرفة، على اعتبار أن منافسته على إحدى بطاقتي التأهل تعتبر صعبة جداً في ظل وجود منتخبي العراق وإيران. وتلعب السعودية، حاملة اللقب في 1984 و1988 و1996، في المجموعة الخامسة مع قطر ولبنان وكوريا الشمالية، فيما وقع اليمن في الرابعة مع العراق وإيران وفيتنام.