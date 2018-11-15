قويض: دافعت بـ 10 لاعبين بعد التسجيل في شباب الأهلي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

كشف مدرب فريق دبا الفجيرة، السوري محمد قويض، عن أنه وجّه لاعبيه للتراجع بقوة إلى الخلف عقب التسجيل في شباك شباب الأهلي، في مباراة الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي، أول من أمس، حيث حقق المدرب أول فوز له مع النواخذة، وكان بنتيجة 1-صفر، ليعزز من فرصه في التأهل إلى ربع النهائي في المسابقة.

وقال قويض، في المؤتمر الصحافي، إنه لم يشأ المخاطرة بفقدان نتيجة الفوز، وأوضح: دافعت بـ10 لاعبين بعد تسجيل الهدف، وسعيد لأن هؤلاء اللاعبين الشباب نجحوا في الفوز على فريق بمكانة شباب الأهلي، وهو الأمر الذي من المؤكد سيعزز ثقتهم بأنفسهم، ويسهم في تطوير شخصيتهم الرياضية.

وتابع: «كنا نبحث عن نقطة لذلك لعبنا من أجلها، لكن بعد أن سجلنا الهدف تخلينا عن كل شيء، وتمسكنا بالدفاع والاستماتة من أجل الحفاظ على النتيجة، والمهم هي النقاط»، وقال أيضاً: «نحتاج إلى نقطتين من المباراتين المتبقيتين أمام الوصل وعجمان، والفرصة أصبحت متاحة للتأهل».

أروابارينا: الخسارة فرصة لتصحيح الأخطاء

قال مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا، إن «الخسارة فرصة لتصحيح الأخطاء»، وتابع: «الفريق استحق الخروج بنقطة على الأقل، خصوصاً بعد الفرص التي ضاعت في الشوط الثاني»، وأوضح: «ما حصل درس مهم يجب أن يتعلموا منه»، معتبراً عدم تقييم اللاعبين لإمكانات دبا الفجيرة سبباً من أسباب الخسارة، وقال في المؤتمر الصحافي: «حظوظ الترشح موجودة، لكنها تعتمد على ما يقدمه الفريق من أداء، والأمور بيدنا نحن، لكني أعتقد أن علينا تقديم أداء أفضل بكثير من هذا المستوى».

• دبا وشباب الأهلي يتساويان في نقاط الكأس، ولاتزال حظوظهما في التأهل قائمة.