حسن زهران: سنعامل الوصل بطريقة ليما نفسها

المصدر: سيد مصطفى ــ عجمان

مازالت ردود الأفعال الغاضبة تتواصل داخل نادي عجمان، إزاء الطريقة التي سجل منها مهاجم الوصل البرازيلي، فابيو ليما، خلال مباراة الفريقين، التي جرت الإثنين الماضي في كأس الخليج العربي.

وسجل البرازيلي فابيو ليما هدفاً رغم سقوط مدافع البرتقالي، حسن زهران، على الأرض مصاباً دون أن يُخرج اللاعب الكرة إلى خارج الملعب، كما هو متبع في مثل هذه الأحوال.

وأبدى حسن زهران غضبه من تصرفات مهاجم الوصل، مشدداً على أن هذا التصرف يتنافى مع مبادئ اللعب النظيف، التي يُنادي بها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال زهران، لـ«الإمارات اليوم»، إن «ليما رسم لنا الطريقة التي سنتعامل بها مع الوصل في مباراتنا معهم بالدوري، هم أقنعونا بأن نعاملهم بالطريقة نفسها، وسنواصل اللعب إذا سقط أحد منهم على الأرض».

وسيلتقي عجمان، مجدداً، مع الوصل في 25 من الشهر الجاري في زعبيل، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.

وأضاف: «لا يمكن لأي شخص أن يلومنا على هذا التصرف، فمهاجم الوصل تعمد اللعب دون أدنى مراعاة لسقوط منافس له على الأرض، وهذا التصرف للأسف صدر من لاعب يُفترض فيه أنه لاعب أجنبي، يُطبق أعلى معايير الاحتراف».

وعن سبب تغيير قصة شعره التي ظهر بها في مباراة الوصل، قال زهران: «تلقيت لفت نظر من لجنة دوري المحترفين، بسبب تسريحة شعري، فقررت تغييرها وفقاً للمعايير المطلوبة حتى لا أتعرض مجدداً لعقوبات من لجنة الانضباط، إذ أعتبر أول لاعب يتلقى غرامة على قصة الشعر في المواسم الماضية، ولست مستعداً لدفع مبالغ مالية هذا الموسم».

وحول عدم ظهوره في المباريات الأخيرة بدوري الخليج العربي، قال: «هذه وجهة نظر المدرب المصري أيمن الرمادي، وأنا أحترمها، ودوري فقط ينحصر في التدريبات والاجتهاد لحجز مقعد في التشكيلة».

لست مستعداً لدفع

مبالغ مالية هذا

الموسم، بسبب

قصة شعري.