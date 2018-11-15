سيف راشد يتقمَّص دور «عموري» في تدريبات المنتخب

المصدر: منصور السندي - دبي

ظهر لاعب خط وسط الشارقة والمنتخب الوطني، سيف راشد، تدريباته مع الأبيض، متحمساً للقيام بالأدوار التي تسند إليه من قبل المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، بعدما استدعاه ليحل بديلاً عن لاعب الجزيرة خلفان مبارك، الذي أصيب خلال المعسكر الأخير للمنتخب وتم استبعاده، علماً بأن زاكيروني كان يعول على خلفان ليكون البديل الأنسب لعمر عبدالرحمن (عموري)، الذي أجرى عملية رباط صليبي.

ويعد سيف البديل الثاني لـ«عموري»، ويسعى لأداء دوره في الملعب، حال وجد الفرصة المناسبة.

وشارك سيف بحماسة وجدية كبيرتين، وخاض حتى الآن ثماني حصص تدريبية مع الأبيض، منذ التحاقه به في السابع من الشهر الجاري.

ولعب سيف، الذي يتميز بإمكانات فنية عالية، دوراً مهماً في النتائج الإيجابية، التي حققها فريقه الشارقة في دوري الخليج العربي، وتصدره الترتيب.