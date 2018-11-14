تحديد تواقيت مباريات دور الـ 16 في كأس «رئيس الدولة»

المصدر: منصور السندي - دبي

اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الأخير، تواقيت مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، إذ ستقام مباراة دبا مع الوحدة في السابع من ديسمبر المقبل عند الساعة 16:45 على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي وتقام في ذات اليوم مباراة العين مع الوصل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة عند الساعة 19:30.

وتقام في الثامن من ذات الشهر أربع مباريات ، حيث يلتقي الفجيرة مع عجمان على استاد نادي الإمارات عند الساعة 16:40 ويتواجه الظفرة مع دبا الحصن عند الساعة 16:45 على ملعب نادي بني ياس ويستضيف ملعب نادي الوصل في زعبيل مباراة الشارقة مع الجزيرة عند الساعة 19:30 ويلعب حتا مع فريق الإمارات على ملعب اتحاد كلباء عند الساعة 19:30 و يلتقي في التاسع من ذات الشهر بني ياس مع النصر على استاد خالد بن محمد في نادي الشارقة عند الساعة 16:40، ويستضيف في ذات اليوم استاد راشد بن سعيد في نادي عجمان، مباراة شباب الأهلي مع اتحاد كلباء عند الساعة 19:30.