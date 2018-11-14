يوفانوفيتش ينتقد إلزام الأندية بمشاركة اللاعبين الشباب في الكأس

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أبدى المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، إيفان يوفانوفيتش، استغرابه من قرار إلزام الأندية بإشراك ثلاثة لاعبين من فريق الشباب من مواليد 97 فما فوق، في بطولة كأس الخليج العربي هذا الموسم، في الوقت الذي تقرر حرمان لاعبي الفريق الأول من المشاركة في دوري الرديف، كما كان يحدث في السنوات الماضية.

وقال يوفانوفيتش، خلال المؤتمر الصحافي، بعد مباراة فريقه مع الجزيرة، أول من أمس، في الجولة الخامسة من منافسات بطولة كأس الخليج العربي، التي انتهت بفوز العميد بهدفين مقابل هدف واحد، وتأهله للدور ربع النهائي: «اضطررنا إلى استبدال لاعبي فريق الشباب خلال المباراة، من أجل منح الفرصة للاعبين العائدين من الإصابة والإيقاف، لأنها الفرصة الوحيدة لهم للعب بعيداً عن منافسات الدوري.

وأضاف «لا أفهم السبب وراء منع لاعبي الفريق الأول من المشاركة في دوري الرديف، بعد أن كانت هذه المسابقة هي النافذة الوحيدة للاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق الأول في بطولة الدوري لأسباب مختلفة».

من جانبه، أبدى مدرب الجزيرة المؤقت، الهولندي داميان هيرتوج، رضاه عن المستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون الشباب، خصوصاً في الشوط الثاني، رغم الخسارة، مؤكداً أن الغيابات أثرت بشكل كبير في أداء الفريق.