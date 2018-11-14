الهولندي ميشيل ريزيغر مدرباً للجزيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال مصدر بنادي الجزيرة إن النادي تعاقد مع الهولندي ميشيل ريزيغر (45 عاماً)، المدير الفني لفريق شباب نادي أياكس أمستردام، لتولي تدريب الفريق الأول، خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر، الذي رحل لتدريب فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وريزيغر من مواليد 3 مايو 1973، وسبق له اللعب لفريقي أياكس وإيندهوفن، وتولى تدريب الفريق الأول لأياكس بشكل مؤقت في موسم 2017، ثم تولى مهمة المدير الفني لشباب أياكس حتى تعاقده مع الجزيرة أمس.

وأضاف المصدر: يمتد العقد حتى نهاية الموسم الحالي، وهو قابل للتجديد باتفاق الطرفين، ومن المنتظر أن يصل المدرب إلى البلاد خلال يومين لقيادة تدريبات الفريق، التي تستأنف السبت المقبل بعد راحة ثلاثة أيام، حصل عليها اللاعبون بعد مباراة النصر الأخيرة في بطولة الكأس.

من جانب آخر، حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، السبت 8 ديسمبر المقبل، موعداً للقاء الجزيرة مع الشارقة في دور الـ16 في بطولة كأس رئيس الدولة، وستقام المباراة في السابعة والنصف مساء على استاد نادي الوصل بزعبيل.