تعادل مخيِّب للوحدة وبني ياس.. والسماوي يؤجّل التأهل

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

اكتفى بني ياس، وضيفه الوحدة، بتعادل سلبي مخيب للفريقين، أمس، على استاد بني ياس بالشامخة الجديدة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في كأس الخليج العربي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 13 نقطة في المركز الأول، وبني ياس بثماني نقاط ثانياً، ولم يستطع السماوي حسم تأهله مبكراً لربع النهائي، ليتأجل إلى الجولتين المقبلتين.

جاء الشوط الأول دون المستوى، وانحصر اللعب معظم الوقت في منتصف الملعب، ولم يستطع الفريقان تهديد المرميين، ولم يقدما العرض المنتظر منهما، خصوصاً الوحدة الذي لعب بلا ضغوط، لضمان تأهله لربع النهائي.

وفضل مدرب الوحدة، الروماني لورنت ريجيكامب، منح الفرصة لعدد كبير من البدلاء والشباب، للوقوف على مستواهم قبل استئناف مباريات الدوري، ولعب العنابي من دون الأجانب الأربعة، ومنحهم المدير الفني راحة سلبية، تجنباً لإرهاقهم.

وباستثناء بعض المحاولات الفردية للمهاجم يحيى الغساني، التي لم تسفر عن شيء، بسبب مبالغته في الاحتفاظ بالكرة، لم يكن للوحدة أي وجود هجومي حقيقي أمام مرمى بني ياس.

في المقابل، لم يشكل هجوم بني ياس أي خطورة على مرمى حارس الوحدة راشد علي، رغم حاجة الفريق إلى الفوز لضمان تأهله للدور ربع النهائي، وعدم الانتظار للجولات المتبقية من المسابقة، وعاب الفريق البطء الشديد في الحركة والتمرير وعدم قيام الظهيرين بأداء الواجب الهجومي، واستسلم المهاجمون للرقابة التي فرضها مدافعو الوحدة عليهم.

وفي الشوط الثاني، ظل الأداء على ما هو عليه، وساد البطء تمريرات اللاعبين وعدم الحركة من دون كرة، لتسهيل مهمة حائز الكرة في التمرير، وأضاع مهاجم الوحدة يحيى الغساني أولى فرص المباراة الحقيقية، عندما انفرد تماماً بمرمى بني ياس وسدد الكرة بيسراه خارج القائم الأيمن، ورد لاعب وسط بني ياس فيصل الخديم بفرصة سهلة في الدقيقة 68، عندما تلقى الكرة منفرداً من الجهة اليسرى، وسدد الكرة، وأنقذها حارس الوحدة راشد علي، ثم سدد النوبي كرة قوية بجوار القائم الأيسر للوحدة في الدقيقة 75، وظلت النتيجة دون تغيير حتى الصافرة.