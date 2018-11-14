المصدر: دبي-الامارات اليوم.

نيوزيلندا

كشف مصدر في اتحاد الكرة لـ«الإمارات اليوم» أن البرنامج السابق للمنتخب الوطني كان يتضمن مباراة مع نيوزيلندا وليس مع منتخب مصر، لكن تم تعديله، إضافة إلى المباراة المقررة مع بوليفيا بعد غد.

زيارات

وصف مسؤول في اتحاد لعبة جماعية، تنظيم زيارات للاعبين سابقين لزيارة منتخب يستعد لبطولة مهمة، بأنه لم يكن أمراً موفقاً، مشيراً إلى أن هذه الزيارات كان يجب أن تتم في الفندق، وليس ملعب التدريب.

تصويت

نشر عموري صورة على حسابه في «إنستغرام»، يطلب من خلالها التصويت لشرطة دبي، في مسابقة أفضل شرطة في العالم، والأمر نفسه قام به لاعب الوصل، خميس إسماعيل.