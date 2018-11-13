الأحوال الجوية تؤجّل سباق الأريام لليخوت الشراعية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قرر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت تأجيل انطلاق سباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي كان مقرراً له يوم السبت الماضي، من شرق جزيرة السعديات بأبوظبي، بسبب سوء الأحوال الجوية، وإقامته يوم الأحد المقبل بعدد المشاركين واللوائح المنظمة نفسها.

وينطلق السباق من شرق جزيرة السعديات لمسافة 20 ميلاً بحرياً، وتشارك فيه 105 محامل شراعية بمجموع أكثر من 1500 بحار، وتبلغ جوائزه ثلاثة ملايين درهم.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أحمد ثاني مرشد الرميثي، أن تأجيل السباق جاء تجنباً لأية عواقب قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، ووجود رياح شديدة قد تلحق الضرر بالبحارة المشاركين وكذلك بالمحامل نفسها.