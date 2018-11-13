بني ياس يفكّر بـ «الهجوم» في مواجهة بدلاء الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يأمل فريق بني ياس تحقيق الفوز ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، عندما يستضيف فريق الوحدة في السابعة والنصف من مساء اليوم، على استاد الشامخة الجديدة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى.

ويدخل بني ياس المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات خلف الوحدة المتصدر، بعد الفوز خارج ملعبه على اتحاد كلباء في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد، ويسعى إلى الوصول إلى النقطة الـ10 التي تضمن له التأهل للدور ربع النهائي دون النظر إلى نتائج الجولات المتبقية.

ومن المتوقع أن يلعب بني ياس بأسلوب هجومي من بداية المباراة، ونظرياً تبدو فرصته في الفوز أكبر، خصوصاً أنه سيلعب مكتمل الصفوف، باستثناء حارس مرماه الدولي فهد الضنحاني، الموجود مع المنتخب الوطني في معسكره المقام حالياً استعداداً لمباراة بوليفيا الدولية، ضمن برنامج إعداده لبطولة الأمم الآسيوية 2019.

في المقابل، يدخل الوحدة المباراة وقد ضمن التأهل للدور ربع النهائي من الجولة الماضية التي حقّق فيها الفوز على دبا الفجيرة بهدفين دون رد، ووصل إلى النقطة 12 التي تصدر بها المجموعة، ويهمه أيضاً تحقيق الفوز لرد اعتباره من الخسارة أمام منافسه في بطولة دوري الخليج العربي 2-4 على الملعب نفسه، بالإضافة إلى تأكيد صدارة الفريق ترتيب فرق المجموعة الأولى.

ويفتقد الوحدة مجموعة كبيرة من لاعبيه الأساسيين في هذه المباراة، وقرر الجهاز الفني للفريق وفقاً لتصريحات مديره الفني ريجيكامب في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، الدفع بمجموعة كبيرة من لاعبي الصف الثاني، ولاعبي فريق الرديف، للوقوف على مستواهم ومنحهم الفرصة وإعدادهم للمرحلة المقبلة، التي قد تستدعي إشراك بعضهم في مباريات الدوري.

وأضاف ريجيكامب في المؤتمر الصحافي قبل المباراة «رغم ضمان فريقنا التأهل، إلا أننا سنلعب للفوز، أو على أقل تقدير ألا نخسر، وسندفع بمجموعة كبيرة من لاعبي فريق الرديف في هذه المباراة لمنحهم الفرصة في إثبات وجودهم، ونحن لدينا ثقة كبيرة بهم جميعاً، وأتمنى أن يبرز أكثر من لاعب في هذه المباراة ويثبت أحقيته في اللعب للفريق الأول.

وقال لاعب الفريق الشاب منصور الحربي، أعتقد أن كل مباراة مهمة للفريق، بغض النظر عن أن مباراة اليوم هي تحصيل حاصل للوحدة بعد ضمانه التأهل، ونحن كلاعبين سنلعب من أجل الفوز لتأكيد جدارتنا بالتأهل، وسنحاول استغلال الفرصة التي سيمنحها المدير الفني لنا لإثبات وجودنا وأحقيتنا باللعب للفريق الأول.

الوحدة يشارك في قرعة دوري الأبطال

يشارك نادي الوحدة في مراسم إجراء قرعة دوري أبطال آسيا للموسم الجديد، والتي ستجري بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 22 الجاري.

وقال المنسق الإعلامي لنادي الوحدة، أيمن خليل، لـ«الإمارات اليوم»: «سيتوجه وفد نادي الوحدة برئاسة إداري الفريق فهد مسعود، والمنسق الإعلامي للنادي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 21 نوفمبر، لحضور قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم الجديد، والتي يشارك فيها الوحدة بصفته وصيف دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، ممثلاً لدولة الإمارات في البطولة، بجانب العين بطل الدوري والوصل ثالث بطولة دوري الخليج العربي».

وقال «ستعقد ورشة عمل على هامش إجراء القرعة الجمعة 23 نوفمبر، وسيشارك فيها الوحدة أيضاً، يتم خلالها استعراض لوائح البطولة، وعدد الفرق المشاركة والشروط الواجب توافرها عند استضافة مباريات البطولة في جميع أدوارها، بدءاً من أدوار الملحق التمهيدية حتى المباراة النهائية».

وسيعود وفد نادي الوحدة إلى البلاد يوم 24 الجاري.