العنبري يطير فرحاً بـ «جوائز أكتوبر»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعرب مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن سعادته كبيرة بعد سيطرة الملك على جوائز الأفضل في دوري الخليج العربي عن شهر أكتوبر من خلال اختياره أفضل مدرب في الشهر للمرة الثانية على التوالي، فيما فاز مهاجم الفريق البرازيلي ويلتون سواريز بلقب جائزة أفضل لاعب، وحارس مرمى الفريق عادل الحوسني بجائزة أفضل حارس.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي: «فرحتي كبيرة بفوز ويلتون سواريز وعادل الحوسني بجائزة الشهر، ويعد هذا تتويجاً للمجهود الكبير الذي يبذلونه مع إخوانهم اللاعبين داخل الملعب وخارجه».

وأضاف أن «استمرار اللاعبين بتقديم مستوى إيجابي أمر جيد بالنسبة للجهاز الفني، أتمنى الاستمرار بالعطاء والتركيز، وبالتوفيق للجميع».