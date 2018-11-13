طموح الظفرة في اختبار الشارقة صاحب الفرصة الأخيرة

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

يستقبل الظفرة في الساعة 4:55 من عصر اليوم، ضيفه الشارقة، ضمن الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، ولا خيار أمامه سوى الفوز من أجل الاحتفاظ بحظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، لاسيما مع المنافسة القوية التي يجدها مع فريق الإمارات ولكل منهما (أربعة نقاط).

وسيلتقي الظفرة في الجولتين المقبلتين كلاً من النصر والجزيرة على التوالي، وفي حال فوزه في لقاء اليوم قد يكفيه الحصول على ثلاث نقاط من المباراتين المتبقيتين من أجل إعلان تأهله الرسمي، نظراً لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام فريق الإمارات بعد فوزه عليه في الجولة الثالثة بنتيجة 4-2.

ويأمل مدرب الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، أن يظهر لاعبوه في مباراة اليوم بصورة أقوى من المباريات السابقة في الدوري، بعد الخسارتين المتتاليتين أمام بني ياس والنصر، وكان الفريق قد حصل على راحة كافية من أجل استعادة لياقته البدنية، من خلال جملة من التدريبات المتنوّعة التي خضع لها اللاعبون على مدار الأيام الماضية.

ويفقد الفريق جهود خمسة من لاعبيه الأساسيين بداعي الإصابة، في مقدمتهم الأوروغوياني نيكولاس ميلسي والبرازيلي رومولو دوسانتوس والمدافع عبدالرحمن يوسف والحارس زايد الحمادي، بجانب المدافع عبدالله الصيعري الذي خضع لعملية جراحية للتعافي من إصابة في الكتف، كان قد تعرض لها في مباراة النصر في الجولة الماضية للدوري.

وفي المقابل، يدخل الشارقة، صاحب المركز الأخير من دون نقاط، المباراة وعينه على الفوز، وفي الجولتين المقبلتين، لإنعاش حظوظه في التأهل، إذ إن الخسارة اليوم تعني خروجه رسمياً من المنافسة.