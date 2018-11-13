شباب الأهلي يلاقي دبا في رحلة محفوفة بالخطر

المصدر: محمد فاضل – الفجيرة

يستضيف دبا الفجيرة شباب الاهلي عند الساعة 4:45 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لكاس الخليج العربي، وتقام المباراة على استاد الفجيرة الدولي.

ويبلغ رصيد شباب الاهلي ست نقاط بالمركز الثالث مقابل ثلاث نقاط لديا الفجيرة، وتمثل نقاط المباراة أهمية للفريقين لتعزيز حظوظها بالتأهل للدور ربع النهائي للبطولة خصوصا وانهما خاضا مباراة اقل من المتصدر الوحدة الذي ضمن التأهل بعد فوزه بجميع مبارياته الاربع الماضية، وبالرغم من غياب معظم لاعبي شباب الاهلي المنظمين للمنتخب الوطني الا ان مدرب دبا الفجيرة السوري محمد قويض وصف المباراة بالصعبة وأكد في تصريحات صحافية أن بدلاء شباب الاهلي لا يقلون مكانة فنية عن الاساسيين، وانه لايريد ان يخسر نتيجة المباراة بالرغم من نيته منح لاعبي الرديف فرصة خوض المباراة بجانب بعض الاجانب.

وكان شباب الاهلي قد فاز على الوصل 2-0 ضمن هذه البطولة وعلى عجمان 2-1 مقابل الخسارة امام الوحدة 1-0.

بينما فاز دبا الفجيرة على اتحاد كلباء بهدف نظيف وخسر امام الظفرة 3-0 وخسر من الوحدة 2-0.