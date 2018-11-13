مصدر مسؤول في اتحاد الكرة ينفي استقالة اليماحي

المصدر: منصور السندي - دبي

نفى مصدر مسؤول في اتحاد كرة القدم، أن يكون رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي، قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للجنة على خلفية شغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء، مشيراً الى أن اليماحي يتعرض لضغوط كبيرة من شخصيات معينة لم يحددها من أجل تقديم الاستقالة، لكن هذا الأمر يبقى بيد مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي سيعقد اجتماعاً يوم الجمعة المقبلة لبحث الأمر، واتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»، إن موضوع استقالة اليماحي من رئاسة لجنة الحكام متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لم يتم بشكل رسمي، مشيراً الى احتمال أن يقدم اليماحي على الاستقالة إذا لم يحظَ بدعم أو تجديد الثقة من اتحاد الكرة.

يذكر أن لجنة الحكام عانت عدم الاستقرار منذ تولي المجلس الحالي ادارة اتحاد الكرة، إذ تولى اليماحي رئاسة اللجنة العام الماضي خلفاً للرئيس السابق خليفة الغفلي، وفي حال تغيير اليماحي تكون اللجنة قد تناوب على إدارتها ثلاث شخصيات في غضون عامين.