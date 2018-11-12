"الزعيم" يعود من الفجيرة ببطاقة التأهل

المصدر: معاذ كمبال – العين

بلغ فريق العين الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد فوزه الثمين خارج ملعبه على حساب الفجيرة بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الفجيرة.

ورفع "الزعيم" رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول في انتظار ما ستسفر عنه مباراة النصر صاحب النقاط التسع أمام الجزيرة وهي المباراة ستقام في وقت لاحق اليوم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ويدين الفريق بالفضل للاعبه البرازيلي كايو لوكاس الذي سجل هدفين وصنع أخر ليرفع رصيده إلى 7 أهداف.

وظهر "الزعيم" بصورة جيدة مقارنة بالمباريات الماضية إذ كان لافتاً سرعة نقل الكرة من خط الدفاع إلى الهجوم وتنوع مصدر الخطورة على مرمى الضيوف.

كما ظهر خط الدفاع بثبات في ظل مشاركة الثلاثي محمد فايز ومحمد أحمد والياباني تسوكاسا شيوتاني.

وتقدم العين بالهدف الأول بواسطة لاعبه البرازيلي كايو من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وأضاف زميله جمال معروف الهدف الثاني في الدقيقة 60، وعاد كايو وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77، بينما قلص الفجيرة الفارق بواسطة لاعبه أحمد موسى في الدقيقة 86.

وسيخوض الفريق المباراة القادمة التي ستجمعه بفريق الإمارات يوم الأحد كأداء وأجب بعد ضمن تأهله بصورة رسمية.

يذكر أن العين كان قد حصل على لقب البطولة في نسختها الأولى في موسم 2008/2009.