الشارقة يبسط نفوذه على «جوائز أكتوبر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بسط نادي الشارقة «المتصدر» نفوذه على جوائز الأفضل بدوري الخليج العربي لكرة القدم عن شهر أكتوبر، بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت. وفاز مهاجم الشارقة البرازيلي ويلتون سواريز بجائزة أفضل لاعب في الشهر باختيار الجماهير متفوقاً بفارق ضئيل على مهاجم نادي النصر، الاسباني ألفارو نيغريدو الذي حل ثانياً، بينما جاء صانع ألعاب نادي الفجيرة البرازيلي فرناندو غابرييل ثالثاً.

وتفوق حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، على شقيقه علي حارس مرمى عجمان الذي أنهى التصويت في المرتبة الثانية، فيما حل حارس مرمى وقائد شباب الأهلي دبي ماجد ناصر في المركز الثالث.

وحصد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري جائزة مدرب الشهر للمرة الثانية على التوالي، متفوقاً على مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش الذي حل ثانياً في التصويت، بينما جاء مواطنه فوك رازوفيتش مدرب الظفرة ثالثاً.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.

يذكر أن قائمة المرشحين لكل شهر تضم ثلاثة أسماء في كل فئة، يتم اختيارهم بناءً على الإحصاءات.