يوفانوفيتش: المباراة مثيرة لقوة الفريقين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أن مواجهة الجزيرة، ستكون مباراة مثيرة وقوية نظراً لما يقدمه الفريقان من كرة قدم ممتعة ويبحثان دائماً عن الفوز، مشيراً إلى أن النصر سيذهب إلى استاد محمد بن زايد بحثاً عن الفوز من أجل مواصلة الصدارة وتأكيد تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وكشف يوفانوفيتش، خلال مؤتمر صحافي، عن غياب اللاعبين الفرنسي يوهان كاباي، وجاسم يعقوب، عن المباراة بعد تعرضهما للإصابة في مباراة الفريق السابقة أمام الظفرة في دوري الخليج العربي، كما يغيب عن صفوف الفريق كل من خليفة مبارك ومحمود خميس وأحمد الياسي وطارق أحمد ومحمد العكبري، لوجودهم في معسكر المنتخب الوطني، كما يغيب سعيد سويدان للانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي