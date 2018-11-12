الجزيرة يبحث عن بطاقة التأهل أمام العميد

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يسعى فريق الجزيرة إلى حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، عندما يستضيف فريق النصر في السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.

وحقق الجزيرة الفوز في الجولة الرابعة خارج ملعبه على الشارقة بهدف واحد دون رد، ووصل إلى النقطة السابعة في المركز الثالث خلف العين والنصر في المركزين الأول والثاني بفارق نقطتين، وفوزه اليوم يمثل ست نقاط مباشرة، إذ يضمن له التأهل المبكر للدور ربع النهائي، ويقفز به إلى صدارة المجموعة في حالة تعثر العين اليوم أمام الفجيرة بالخسارة، أو احتلال المركز الثاني على أقل تقدير.

ويفتقد الجزيرة مجموعة كبيرة من لاعبيه الأساسيين بعضهم مع المنتخب الوطني في معسكره المقام حالياً استعداداً لوديتي بوليفيا ومصر ضمن برنامج إعداده لبطولة الأمم الآسيوية، والبعض الآخر للإصابة، وفي مقدمتهم قائد الفريق وحارس مرماه علي خصيف وخلفان مبارك وخليفة الحمادي ومحمد العطاس.

والمباراة هي الأولى تحت قيادة مساعد المدرب الهولندي داميان هيرتوج، الذي تولى المسؤولية مؤقتاً لحين التعاقد مع مدير فني جديد، بعد رحيل المدير الفني ومواطنه مارسيل كايزر لتدريب سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ومن المتوقع أن يلعب الجزيرة بأسلوب هجومي منذ البداية أملاً في تسجيل هدف مبكر يرفع من معنويات اللاعبين، ويصعب من مهمة لاعبي النصر.

في المقابل، فإن النصر يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد تسع نقاط متساوياً مع العين المتصدر ومتخلفاً عنه بفارق الأهداف، ولم يلعب الفريق في الجولة الرابعة، لكن كانت آخر مبارياته في الجولة الثالثة وفاز فيها على الشارقة بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز لضمان تأهله أيضاً إلى الدور ربع النهائي بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية.

من جانبه، أكد المدرب المؤقت للجزيرة الهولندي داميان هيرتوج، أن مواجهة اليوم من المباريات الخاصة بالنسبة له وللفريق، لاسيما أن وجوده على مقعد المدير الفني يختلف كثيراً عن وجوده على مقعد مساعد المدرب.

وقال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة «قيادة اللقاء ليست صعبة، خصوصاً أنني عملت من قبل مديراً فنياً، ومن المؤكد أن الفكر لن يتغير ليس لأني أريد السير على نهج كايزر، ولكن لأننا فكرنا متشابه بدرجة كبيرة لذلك عملنا معاً هنا وفي هولندا».

وقال «النصر من الفرق القوية التي تمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، لذلك يجب التعامل معه بحذر، لاسيما أن هناك بعض الغيابات التي يعانيها الجزيرة».

وأضاف «الفريقان يعانيان نقصاً بسبب انضمام اللاعبين الدوليين لصفوف المنتخب الوطني، لكن غيابات الجزيرة أكثر بسبب الإصابات الأمر الذي سيصعب من المهمة، لكن ثقتنا كبيرة بقدرة شباب الجزيرة على تعويض الغيابات، وهو ما اعتاده الجميع منهم في الفترة الماضية».