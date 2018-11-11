مدرب دبا الفجيرة: مباراتنا مع شباب الأهلي بروفة كبيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف مدرب فريق دبا الفجيرة السوري محمد قويض المباراة التي ستجمع فريقه مع شباب الأهلي، عند الساعة الخامسة الإ ربع من مساء بعد غد الثلاثاء، وتقام على استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لكأس الخليج العربي بالبروفة الكبيرة قبل عودة " النواخذة" لخوض منافسات دوري الخليج العربي.

وقال قويض في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عصر اليوم: "تنتظرنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير وهو شباب الاهلي ولدينا أهداف مهمة منها ألا نخسر النتيجة سواء بتحقيق الفوز أو التعادل، ولتجريب اللاعبين لاختيار من يكون منهم مناسبا لضمه للتشكيلة الاساسية أو بديلا ناجحا في مباريات الدوري.

وأضاف: "مباريات الكأس فرصة لتجريب اكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية، او الذين كانوا بدلاء، سنعطيهم الفرصة ليكونوا أساسيين للوقوف على حقيقة إمكاناتهم، وأشاد بفريق شباب الاهلي ووصف المباراة معه بالجرعة التدريبية الكبيرة والاختبار الحقيقي للاعبين، خصوصا وأنها تاتي امام فريق يملك اجانب وبدلاء جيدين، وهو فريق لايتأثر بالغيابات.