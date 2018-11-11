يوفانوفيتش: النصر يبحث عن الفوز أمام الجزيرة رغم الغيابات

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكد مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أن مواجهة النصر أمام الجزيرة والتي ستقام غداً الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي، ستكون مباراة مثيرة وقوية نظراً لما يقدمه الفريقين من كرة قدم ممتعة ويبحثان دائماً عن الفوز، مشيراً إلى أن النصر سيذهب إلى استاد محمد بن زايد بحثاً عن الفوز وحصد نقاط المباراة من أجل مواصلة الصدارة وتأكيد تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وكشف يوفانوفيتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس عن غياب اللاعبين الفرنسي يوهان كاباي، وجاسم يعقوب عن المباراة بعد تعرضهما للإصابة في مباراة الفريق السابقة أمام الظفرة في دوري الخليج العربي، كما يغيب عن صفوف الفريق "خليفة مبارك – محمود خميس – أحمد الياسي – طارق أحمد – محمد العكبري"، وذلك لاختيارهم للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، كما يغيب سعيد سويدان الذي تم اختياره للانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي، مؤكداً أنه سيقوم بإجراء بعض التغييرات على تشكيلة الفريق الأساسية في ظل الغيابات المتعددة.

ومن جانب أخر وجه نادي النصر الشكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى لاعبه السابق فهد حديد، بعد أن انهى كافة المتعلقات التي كانت متراكمة بين اللاعب والنادي ومطالبة الأول بمستحقات متأخرة، وانتهاء ارتباط اللاعب مع ناديه السابق وتمنى النادي التوفيق للاعب في حياته القادمة.