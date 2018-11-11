شامس أول حكم إماراتي يدير نهائي بطولة العالم للكاراتيه

المصدر: جوني جبور - دبي

اختارت اللجنة الدولية لحكام الكاراتيه، الإماراتي الدولي حميد شامس محمد، لإدارة المباريات النهائيات في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد، ويسدل الستار عنها مساء اليوم، في إنجاز غير مسبوق على صعيد الكاراتيه الإماراتي.

وأكد شامس في اتصال مع «الإمارات اليوم»، أن «الثقة التي يحظى بها كاراتيه الإمارات في الآونة الأخيرة على الساحة الدولية، وبلوغ مراتب رفيعة جاء آخرها الأسبوع الماضي بتجديد الثقة في رئيس الاتحاد اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بإعادة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي؛ مثلا حجر أساس في مواصلة تألق الكاراتيه الإماراتي عالمياً، والتي تكللت أخيراً باختياري من قبل اللجنة الدولية لحكام الكاراتيه لإدارة نهائيات بطولة العالم المقامة حالياً في إسبانيا، وأن أكون أول حكم إماراتي يبلغ هذه المرتبة».

موضحاً أن «عملية الاختيار من قبل اللجنة الدولية جاءت بعد الإشادة بالمستوى الذي قدمته في إدارة العديد من المباريات القوية، قبل أن أمنح الثقة بإدارة نهائيات منافسات الكاتا للفردي والفرق على مدار يومي السبت والأحد في مباريات ستجمع النخبة على العالم بحجم لاعبي منتخبات اليابان وإسبانيا وإيطاليا وتركيا ومصر وماليزيا».

وأضاف: «لم يكن لكاراتيه الإمارات بلوغ هذه المراتب من دون الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الاتحاد اللواء الرزوقي لأبنائه في الاتحاد، بداية من تشجيع اللاعبين الدوليين السابقين على الانخراط في مهنة التحكيم، وصولاً لنجاح دبي منذ عام 2015 في استضافة الدوري العالمي للكاراتيه (البريميرليغ)، وفتح المجال أمام الطواقم التحكيمية الإماراتية لاكتساب خبرات المباريات العالمية القوية، فضلاً عن ترافق استضافة جولات الدوري العالمي بدورات تحكيمية تحت إشراف اللجنة الدولية، الذي كان من سبيله تراكم خبرات كانت كفيلة بمنح التحكيم الإماراتي الثقة في إدارة كبرى المباريات العالمية».

ويعد شامس أحد أبرز لاعبي الإمارات على المستوى الدولي للكاراتيه، وحقق العديد من الإنجازات على الساحة الدولية، قبل أن يتحول تدريجياً ومنذ عام 2016 إلى شغل مناصب إدارية وفنية ترافقت مع خبرات تحكيمية، ويشغل حالياً منصب الأمين العام للاتحاد العربي للكاراتيه، بجانب عضويته في اتحاد الإمارات للكاراتيه، وشغله منصب الأمين العام المساعد.