5 ناشئين من العين يغادرون إلى اليابان لبدء فترة معايشة

المصدر: معاذ كمبال – العين

عقد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي سلطان راشد، اجتماعاً مهماً مع خمسة لاعبين من فريق تحت 16 سنة، يوم الخميس الماضي، بحضور المشرف الإداري على أكاديمية الكرة عبدالله علي، والمدير الفني للأكاديمية علي خميس، وتزامن الاجتماع مع مغادرة الخماسي شهاب العولقي، وخالد السعدي، وخالد وليد، وسلطان النعيمي، وزايد خالد، إلى اليابان ضمن وفد ناشئي أندية أبوظبي، لبدء فترة معايشة تستمر حتى 16 الجاري في إطار المرحلة الخامسة من اتفاقية التعاون المشتركة بين مجلس أبوظبي الرياضي ومركز التعاون الدولي الياباني ورابطة الدوري الياباني لكرة القدم.

وقال سلطان راشد للموقع الرسمي لنادي العين إن اختيار أي لاعب ناشئ لفترة معايشة خارج الدولة فرصة مهمة، يجب عليه استغلالها بصورة ممتازة، وعدم تفويت أي لحظة خلال تلك المرحلة حتى يحقق الإضافة المرجوة من تنظيم مثل تلك البرامج التطويرية المهمة.