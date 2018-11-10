السماح للجمهور بحضور مباراة المنتخب مع بوليفيا

المصدر: منصور السندي-دبي

وجه اتحاد الكرة الدعوة الى الجمهور الإماراتي لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب بوليفيا المقررة على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي في دبي عند الساعة 6.25 مساء يوم الجمعة المقبل ضمن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب استعدادا لنهائيات كأس اسيا المقررة في الإمارات في يناير المقبل.

وقال اتحاد الكرة على حسابه الرسمي عبر " توتير" موجها الرسالة الى الجمهور" بانتظاركم يوم الجمعة المقبل في المباراة الدولية الودية التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره منتخب بوليفيا بإستاد مكتوم بن راشد ".

ويواصل المنتخب حاليا برنامج إعداده من خلال معسكر داخلي يقيمه في دبي يستمر حتى 20 الجاري، علما بأن المنتخب سيخوض مباراة ودية أخرى خلال معسكره الحالي أمام المنتخب المصري يوم 20 من ذات الشهر على استاد آل نهيان في أبو ظبي.