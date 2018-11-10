مدرب فريق العين يؤكد تمسكه بالمصري حسين الشحات

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلن مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش تمسكه باستمرار اللاعب المصري حسين الشحات في صفوف الفريق مؤكداً أن الشحات لاعب مميز وأحد أهم العناصر التي يعتمد عليها في مباريات الفريق وإنه من اللاعبين الذين يجدون تنفيذ الأدوار الملقاة على عاتقهم في الشقين الدفاعي والهجومي بصورة ممتازة، بالإضافة إلى أنه يتمتع بروح القتال والسرعة والإمكانيات الفنية العالية وقبل ذلك يعتبر لاعب محترف وملتزم في كل شيء وليس من الممكن تعويضه بسهولة.

وأكد زوران في المؤتمر الصحافي مساء اليوم أنه أبلغ الإدارة برغبته في استمرارية الشحات وقال: "خصوصاً بعد أن تلقيت بعض الاتصالات من مدربين أصدقاء لي بالدوري السعودي حول وضع اللاعب مع الفريق".

وتابع: "أحياناً ينخفض مستوى عطاء لاعب كرة القدم عن المعدل المطلوب، بيد أنه في تلك اللحظة يحتاج إلى عمل مكثف وتهيئة جيدة حتى يتمكن من استعادة مستواه وفي تلك الظروف أعتقد أن التفكير في أي أمر آخر غير مقبول، خصوصاً إذا كان اللاعب يمتلك المقدرة على صناعة الفرق لما يتمتع به من الإمكانيات الفردية العالية والروح الجماعية وطبيعة التعامل الاحترافي والالتزام التكتيكي، فضلاً عن اللعب في أكثر من مركز حسب احتياجات الفريق ورؤية المدرب، كما أعتقد أن الشحات يعتبر أحد أفضل اللاعبين الأجانب على مستوى الدولة والمنطقة حالياً".

ورداً على سؤال حول البدائل المحتملة، خصوصاً وأن النادي ضم مؤخراً دومبيا وروبن، قال: "المؤكد أنه سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقتين بعد اكتمال إجراءات قيدهما في كشوفات الفريق بكأس العالم، غير أن فكرة التسويق لاستبدال الشحات بأحد اللاعبين، لا تتسق مع احتياجات الفريق الفنية، لأن دومبيا يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والوسط الارتكاز أما روبن فهو لاعب وسط متقدم ومهاجم ثانٍ، بينما الأدوار التي يقوم بها الشحات تختلف تماماً، إذ يلعب في مركزي الظهير والجناح الأيمن للفريق".