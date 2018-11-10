الألماني ويلبروك والإيطالية بيردي يتوجان بلقب مونديال أبوظبي للسباحة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجح الألماني فلوريان ويلبروك، والإيطالية أريانا بيردي، في حسم ألقاب محطة أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الختامية للسلسلة العالمية لماراثون «كأس العالم للسباحة» لمسافة 10كم، التي أقيمت للعام الرابع على التوالي، أمس، في مياه كورنيش أبوظبي، بمشاركة 135 سباحة وسباحاً يمثلون 31 دولة، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، واتحاد الإمارات للسباحة.

وتوج عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان السماحي، رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، وكرونيل ماركوليسكو، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، أصحاب المراكز الأولى في كل فئة، وسط حضور جماهيري مميز شهدته مدرجات كاسر الامواج في كورنيش أبوظبي. وشهدت منافسات الرجال مشاركة 84 سباحاً، وتمكن الألماني فلوريان ويلبروك، الذي يشارك للمرة الأولى في نسخة أبوظبي، من حسم اللقب بزمن بلغ 1:53:09 ساعة، وبفارق خمسة أجزاء من الثانية عن الإيطالي جورجيو بالتريني صاحب المركز الثاني، وثمانية أجزاء عن المجري كريستوف روزوفيسكي، الذي جاء بالمركز الثالث. وفي منافسات السيدات، استطاعت الإيطالية، أريانا بيردي، حاملة برونزية نسخة العام الماضي، قطع مسافة الـ10 كم في زمن بلغ 2:21:08 ساعة، متفوقة على مواطنتها راشيل بروني بفارق ثانية و59 جزءاً من الثانية، فيما حلت البرازيلية آنا مارسيلا كونا، التي حسمت لقب العالم قبل الجولة الختامية ثالثة، بزمن قدره 2:26:02 ساعة.