رسمياً.. عمار الجنيبي ضمن قضاة كأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام محمد عبيد اليماحي، عن تلقيهم رسالة رسمية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تفيد باختيار الحكم الدولي عمار الجنيبي ضمن قضاة الملاعب الذين سيديرون مباريات نهائيات كأس آسيا، المقررة في الإمارات يناير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار من قبل الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات البطولة، الى جانب الحكمين الموندياليين المساعدين محمد أحمد يوسف وحسن المهري.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بأن يكون للإمارات طاقما تحكيم للظهور في كأس آسيا المقبلة، وهذا يدل على التطور والمكانة الكبيرة التي وصل اليها التحكيم الإماراتي، لاسيما أنه كان لدينا طاقم تحكيم تواجد أخيراً في كأس العالم التي أقيمت في روسيا».