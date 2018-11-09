المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مفاوضات

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي اتحاد كلباء فاتحت لاعب الفريق الأول داود علي لتجديد عقده للموسم المقبل، بشكل مبكّر، وذلك تثميناً للمردود الفني الجيد الذي قدّمه.

عمرة

وعدت إدارة أحد الأندية الطامحة إلى البقاء لاعبي الفريق الأول برحلة للديار المقدسة في المملكة العربية السعودية على نفقة النادي في حال إنهاء الدور الأول من البطولة، وقد تخطى رصيد الفريق الـ16 نقطة، علماً أن النادي يملك حالياً 11 نقطة.

صيانة

تسلّم الاتحاد الآسيوي، أول من أمس، ملعبي خليفة بن زايد وهزاع بن زايد، من أجل إجراء بعض عمليات الصيانة بغرض تجهيز الملعبين لاستضافة مباريات كأس آسيا. وكان فريق العين قرر نقل مبارياته وتدريباته لملعب «القطارة»، حتى اكتمال الصيانة.

ستيف

أكد مصدر في اتحاد الكرة لـ«الإمارات اليوم» أن المدير الفني للجنة الحكام باتحاد الكرة، الإنجليزي ستيف بينت، مستمر في موقعه، ولا نية لتغييره، وأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعفائه من منصبه ليس له أساس من الصحة.

سو

بات السنغالي موسى سو يكتفي بنشر صور على «إنستغرام» أثناء زيارته لدبي، خصوصاً أنه مرتبط بعقد مع شباب الأهلي حتى نهاية الموسم، بينما رفض فسخ عقده بالتراضي أو الانتقال إلى فريق آخر.

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