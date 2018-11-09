السويدي: مصلحة الجزيرة تقتضي الاستمرار مع المدرسة الهولندية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

قال رئيس شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، محمد سيف السويدي، في تصريحات صحافية، إن النادي بدأ عملية البحث عن مدير فني جديد، خلفاً للهولندي مارسيل كايزر، الذي انتقل إلى تدريب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وأشار السويدي إلى أن «مصلحة النادي تقتضي الاستمرار مع المدرسة الهولندية نفسها»، مشيراً إلى «أنهم يبحثون عن مدير فني بمواصفات خاصة تناسب اللاعبين، ويكون قريباً منهم، حتى تستمر مسيرة الفريق المميزة في الموسم الحالي، وحتى يظل منافساً قوياً على البطولات المحلية».

وقدم كايزر استقالته، أول من أمس، خلال جلسة مع مسؤولي شركة كرة القدم، بعد أن قام بدفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بين الطرفين، والمقدر بنصف مليون يورو.

وقال السويدي «لدينا أكثر من خيار في الوقت الحالي، لكن مصلحتنا في الإبقاء على الفكر نفسه والمدرسة الهولندية التي أثبتت نجاحها مع الفريق».

وأشار السويدي إلى أن «شركة كرة القدم بالنادي بذلت أقصى جهد من أجل الاحتفاظ بالمدير الفني كايزر حتى نهاية عقده، لكنه أراد الوجود في أوروبا، وقبول عرض نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، فأبدينا احتراماً كبيراً لرغبته في الرحيل، نظراً لما قدمه من جهد وإخلاص وتفانٍ في عمله طوال الفترة التي قضاها مع الفريق، والذي ظهر بمستوى جيد منذ بداية الموسم، ووضع نفسه في صلب المنافسة على بطولة الدوري». من جانب آخر، يغادر الإمارات، غداً، المدرب السابق كايزر، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة لتسلم عمله الجديد.