مبابي يرحل عن «نايكي» ويوقّع مع شركة «أون» السويسرية في دخولها عالم كرة القدم

أنهى نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي شراكته التي استمرت عقدين من الزمن مع شركة نايكي، لينضم إلى شركة أون السويسرية للملابس الرياضية السريعة النمو، مما يمنحها اسماً بارزاً في إطار سعيها ​لدخول عالم كرة القدم.

ولم يكشف الجانبان عن الشروط المالية للصفقة، رغم أن شركة ‌أون، التي يدعمها روجر فيدرر، قالت إن الاتفاق يتضمن شقاً نقدياً وأسهماً، دون تقديم المزيد من التفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وتؤكد هذه الخطوة طموحات أون للتوسع خارج نطاق رياضتي الجري والتنس ونحو كرة القدم، حيث تخطط لإطلاق أحدث أحذيتها في عام 2027، واستعانت بنجم فرنسا السابق تييري هنري مديراً لقسم كرة القدم.

وينهي انتقال مبابي إلى أون العلاقة بين قائد منتخب فرنسا وشركة نايكي التي تعود إلى ⁠عام 2006 عندما كان عمره تسع سنوات، ويأتي في أعقاب خسارة الشركة الأميركية للاعب الإسباني لامين جمال، الفائز مؤخراً بكأس العالم 2026، ​لصالح شركة أديداس الألمانية.

وقالت نايكي في بيان منفصل "نحن فخورون بما حققناه معاً داخل الملعب وخارجه، ومع انتقال مبابي إلى المرحلة التالية في مسيرته ​نتمنى له مزيداً من النجاح في المستقبل".