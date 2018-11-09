الرميثي: ريجيكامب مستمر مع الوحدة حتى نهاية عقده

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

نفى رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي، ما جاء على أحد المواقع الإخبارية الرومانية، حول رغبة المدير الفني للفريق الأول، الروماني لورنت ريجيكامب، في الرحيل وترك الفريق، بعد تدهور نتائجه في دوري الخليج العربي، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الخامس، بعد أن كان متصدراً لجدول ترتيب الفرق في الجولات الثلاث الأولى من المسابقة.

وقال الرميثي لـ«الإمارات اليوم»: «ليس صحيحاً ما تم تداوله عبر أحد المواقع الرياضية الرومانية، وأؤكد أن المدرب مستمر في عمله حتى نهاية عقده مع النادي، ولم يبلغنا ريجيكامب برغبته في الرحيل، والأمور تسير كما هي، وننتظر تحديد الوقت المناسب، مطلع الأسبوع المقبل، للاجتماع مع جماهير النادي».

وواجه المدرب ريجيكامب موجة من الغضب الجماهيري في الأيام الماضية، وطالب البعض منهم برحيله، والبحث عن مدير فني آخر لاستكمال الموسم، ما دعا رئيس شركة الكرة، أحمد الرميثي، إلى دعوة جماهير الوحدة للقاء مفتوح مع الجهاز الفني ومدير الفريق واللاعبين، بحضوره، وذلك من أجل بحث أوضاع الفريق، خصوصاً في أعقاب تردي نتائجه في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري، التي خسر فيها الوحدة تسع نقاط من أصل 12 في آخر أربع مباريات خاضها العنابي.

نجاح جراحة الظهر للعكبري

أكد مدير العلاقات العامة بنادي الوحدة، محمد أحمد آل علي، أن العملية الجراحية في الظهر، التي أجريت للاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، أحمد العكبري، أول من أمس، بأحد مستشفيات مدينة ميونيخ الألمانية، كللت بالنجاح. وقال آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «حالة اللاعب في تقدم مستمر، وقد بدأ في تناول الطعام للمرة الأولى منذ أن تعرض لحادث السير، كما بدأ في التحدث للمحيطين به من الأهل».

وأضاف: «عدت أول من أمس إلى أبوظبي، بعد أن قمت بمرافقة العكبري بضعة أيام، بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، من أجل تسهيل كل الإجراءات الممكنة بالمستشفى الألماني، وخلال أيام قليلة سيدخل اللاعب فترة النقاهة، وسيمكث بالمستشفى حتى شفائه، ويصبح قادراً على الحركة».