خصيف يحتاج إلى أسبوعين للعلاج قبل العودة للتدريبات

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

كشف المشرف العام على فريق الكرة بنادي الجزيرة، أحمد سعيد، أسباب غياب قائد الفريق وحارس مرماه الدولي علي خصيف، وقلب الدفاع خليفة الحمادي، والظهير الأيمن محمد العطاس، عن مباراة الوصل الإثنين الماضي، في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، التي انتهت بفوز الجزيرة بهدفين دون رد.

وقال أحمد سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «غاب خصيف بسبب شعوره ببعض الآلام في مباراة دبا الفجيرة في الجولة الثامنة، لكنه أظهر روحاً قتالية عالية وتضحية من أجل الفريق وتحامل على نفسه وأكمل المباراة، وقد كشفت الفحوص الطبية تعرضه للإصابة بشد عضلي يستغرق علاجها أسبوعين، وسيكون بعدها قادراً على الانضمام للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات».

وأضاف: «في ما يتعلق بقلب الدفاع خليفة الحمادي فقد تعرض لإصابة في الركبة اليمنى، وهي ليست خطرة وسيكون لائقاً للعب بعد 10 أيام، أما الظهير الأيمن محمد العطاس فقد أصيب في أربطة الركبة اليمنى، وهي ليست خطرة أيضاً، وسيتعافى منها خلال الأسبوعين المقبلين، ولن يحتاج أي من هؤلاء اللاعبين لعمليات جراحية وفقاً لما أعلنه الطاقم الطبي للفريق، والذي قرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية قبل بدء مرحلة العلاج الطبيعي».

ويواصل الجزيرة تدريباته اليومية، استعداداً لمواجهة النصر، الإثنين المقبل، على استاد محمد بن زايد في الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي.