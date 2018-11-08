«الأولمبي» يفتتح مشواره في كأس آسيا بلقاء لبنان 22 مارس

المصدر: كوالالمبور - الإمارات اليوم

سُحبت، أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات بطولة كآس آسيا تحت 23 عاماً، المؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتفرز نتائج القرعة وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات السعودية والمالديف ولبنان.

وتقام التصفيات الآسيوية من 22 إلى 26 مارس 2019، على أن تحل مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم المنتخب الوطني، في ضيافة المملكة العربية السعودية.

ويفتتح المنتخب الأولمبي مشواره في التصفيات بلقاء نظيره اللبناني في 22 مارس المقبل، على أن يواجه، بعد 48 ساعة في ثانية مبارياته، نظيره المالديفي، قبل أن يختتم مبارياته في 24 من الشهر ذاته بلقاء المنتخب السعودي.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً تم تقسيمها على منطقتَي غرب القارة وشرقها، بحيث تقام منافسات غرب القارة بمشاركة 24 منتخباً، فيما تقام منافسات شرق آسيا بمشاركة 20 منتخباً.

واستُند في توزيع منتخبات منطقة غرب آسيا إلى أن تتضمن ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، مقارنة بتوزيع منتخبات شرق القارة على خمس مجموعات، بحيث تتضمن كل مجموعة أربعة منتخبات. ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركز الأول عن كل مجموعة، بجانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.