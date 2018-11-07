اليماحي: لا استقالات في لجنة الحكام

المصدر: منصور السندي-دبي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي أنه لأصحه لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أن هناك استقالات جماعية في لجنة الحكام بسبب وجود خلافات بين اعضائها، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في أداء عملها ومهامها من أجل تطوير جهاز التحكيم والارتقاء به، مشددا على أهمية وجود استقرار في اللجنة.

وقال اليماحي لـ “الإمارات اليوم" اللجنة عقدت اليوم الأربعاء اجتماعها الدوري العادي وبحثت الأمور المتعلقة بتطوير التحكيم وكذلك تطوير تقنية الحكم الفيديو".

وتولى محمد عبيد اليماحي رئاسة اللجنة في سبتمبر من العام الماضي خلفا لرئيسها السابق خليفة الغفلي الذي استقال من منصبه، وتشكلت اللجنة من إبراهيم الاعماش نائب رئيس اللجنة وعضوية كلا من محمد الجنيبي وصلاح أمين وعلياء الحوسني وناصر عبد الله.