19 لاعباً في تدريب الأولمبي

المصدر: منصور السندي –دبي

أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليوم الإثنين على ملعب ذياب عوانة في دبي، أول حصة تدريبية له بمشاركة 19 لاعبا استعدادا للبطولة الودية الدولية التي تقام في دبي خلال الفترة من 14 حتى 20 الجاري ضمن تحضيراته للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020 اعتبارا من مارس المقبل، علما بأن قرعة التصفيات أوقعت المنتخب في المجموعة الرابعة الى جانب السعودية ولبنان والمالديف.

واعتذر عن عدم حضور التدريب كلا من لاعبي الوحدة محمد هلال راشد ومحمد راشد الحمادي وخالد الظنحاني، فيما اعتذر أيضا لاعب حتا راشد سالم بسبب لظروف مرضية وكذلك لاعبي النصر جاسم يعقوب وشباب الأهلي إسماعيل طارق بداعي الإصابة.



وقاد التدريب المدرب ماسيج سكورزا بحضور كلا من عضو لجنة المنتخبات الوطنية الدكتور حسن سهيل والمدير الفني لاتحاد الكرة عبيد مبارك ومدير المنتخب جمال بوهندي.