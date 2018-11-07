المنتخب يتدرب "كامل العدد" في ند الشبا

المصدر: منصور السندي-دبي

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء على ملعب ند الشبا تدريبه الأول كامل العدد بمشاركة جميع اللاعبين الـ 28" الذي تم اختيارهم في القائمة الجديدة خلال معسكره الداخلي الحالي في دبي الذي يستمر حتى 20 الجاري استعدادا لخوض مباراتيه الوديتين أمام منتخبي بوليفيا ومصر يومي 16 و20 الجاري على التوالي في إطار برنامج إعداده لكأس اسيا

وتدرب اللاعبون بحماس كبير استشعارا منهم للمسؤولية الكبيرة التي تنتظرهم خلال البطولة الاسيوية.

ويغيب عن المنتخب مجموعة من أبرز اللاعبين في مقدمتهم لاعب المنتخب والهلال السعودي عمر عبد الرحمن الذي خضع أخيرا لعملية جراحية في الرباط الصليبي وكذلك مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل بداعي الإصابة ولاعب العين محمد عبد الرحمن.

وركز الجهاز الفني خلال التدريب الذي استمر لمدة ساعة ونصف الساعة على بعض الجوانب التكتيكية والخططية.