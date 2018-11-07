كايزر: إذا وجدت عرض لشبونة مناسباً سأدرسه بجدية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد المدير الفني لفريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، وجود اتصالات بينه وبين مسؤولي نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، لتولي مسؤولية الفريق البرتغالي.

وقال مارسيل كايزر، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، عقب مباراة الجزيرة والوصل في الجولة التاسعة لمنافسات دوري الخليج العربي، التي انتهت بفوز الجزيرة بهدفين دون رد: «تلقيت بالفعل اتصالاً من مسؤولي نادي سبورتنج لشبونة، لتدريب الفريق في الفترة المتبقية من الموسم الحالي، لكنه لم يرقَ إلى العرض الرسمي».

وكشف مارسيل كايزر عن نيته دراسة العرض إذا تقدم به النادي البرتغالي رسمياً، وقال: «هذه حال كرة القدم الاحترافية، وإذا وجدت العرض مناسباً سأدرسه بجدية كبيرة، ولا يجب أن يحزن أحد في نادي الجزيرة، فهناك أربعة مدربين تركوا أنديتهم في دوري الخليج العربي حتى الآن لأسباب مختلفة».

وأكد كايزر أنه لايزال مدرباً للجزيرة، وقال «سعيد بالعمل في النادي، والفريق سيواصل استعداداته بشكل طبيعي لمباراة النصر في كأس الخليج العربي يوم الإثنين المقبل».

من جانبه، قال مهاجم الجزيرة الدولي، علي مبخوت، إن لدى فريقه رغبة قوية في المنافسة على بطولة الدوري حتى النهاية، مؤكداً أن الحظوظ متساوية بين جميع الفريق، ولا يمكن توقع من سيفوز منها بالدوري في نهاية الموسم.