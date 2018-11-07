نهيان بن زايد: التوجيهات الحكيمة تجسِّد انفتاح كرة الإمارات على العالم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بالدعم السخي الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لمسيرة التنمية الرياضية التي تعاصر الكثير من المنجزات والنجاحات، معتبرا أن «التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة بإلغاء تشفير مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، تجسِّد انفتاح كرة الإمارات على العالم».

وأكد سموه أن «القرار هو استمرار مميز لرعاية القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة وقيادة تطلعاته لمصاف القطاعات المتميزة، بما يعزز صور التقدم الحضاري للدول»، مشيراً إلى أنه سيدعم تطور كرة الإمارات.