إدين هازارد لا يريد ريال مدريد

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف شقيق نجم تشلسي إدين هازارد، تورغان، أن صانع ألعاب منتخب بلجيكا لم يعد يفكر حالياً في اللعب لريال مدريد. وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية في عددها أمس، نقلاً عن تورغان أن «هازارد يرى أن الوقت حالياً غير مناسب لأي خطوة بالانتقال إلى النادي الملكي».

وقال إنه سعيد بقرار شقيقه البقاء هذا الموسم على الأقل مع تشلسي وعدم المجازفة باللعب لريال مدريد في ظل الوضع الانتقالي الذي يعيشه الفريق في الفترة الراهنة. وأضاف: «تشلسي لم يكن يفكر على الإطلاق في بيع إدين هازارد خلال الصيف الماضي، وحالياً يقطف ثمار البداية الجيدة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة المدرب الإيطالي ماريتزيو ساري».

وتابع: «بالنظر إلى مدريد وقد أقالوا مدربهم أخيراً، ووضعهم معقد للغاية، أرى أن أفضل قرار اتخذه شقيقي هو عدم اللعب للملكي». يذكر أن تورغان لعب بجوار شقيقه في مونديال روسيا 2018 الصيف الماضي، وسبق له اللعب لتشلسي، لكنه حالياً يخوض تجربة احترافية في فريق بروسيا دورتموند الألماني.