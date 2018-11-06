العنبري: سأكشف عن 5 لاعبين للشارقة في «الأوقات الصعبة»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، أن لديه خمسة لاعبين بدلاء في صفوف الفريق سيدعمون الفريق في الأوقات الصعبة، هم: محين خليفة (24 سنة)، وحمد جاسم (22 سنة)، ومحمد سعيد الشحي (30 سنة)، وعمر جمعة ربيع (23 سنة)، وماجد سرور (21 سنة).

وقال العنبري لـ«الإمارات اليوم»: «إن مشكلة الفريق تكمن في عدم وجود دكة بدلاء قوية. لدينا عناصر موجودة ستدعم الفريق في الأوقات الصعبة، تتمثل في محين خلفية وحمد جاسم وماجد سرور وعمر جمعة بعد عودته من الإصابة، وكذلك محمد سعيد الشحي، العائد من الإصابة أيضاً، وسيحصل هؤلاء اللاعبون على فرصتهم في كأس الخليج العربي».

ويعدّ اللاعبون الخمسة من العناصر الشابة التي يعوّل عليها الشارقة كثيراً في المرحلة المقبلة.

وعما إذا كان الشارقة قد فرّط في نقطتين مهمتين بالتعادل مع كلباء وقدم هدايا مجانية لمنافسيه على صدارة الدوري، قال العنبري: «الشارقة ينافس حالياً أفضل فرق الدوري ومنافسيه لديهم خبرة طويلة في المنافسة».

وأضاف: «المنافسة دون شك صعبة، وندرك هذا الأمر، لكن لم نفكر في مسألة إعطاء الهدايا للآخرين، وأعتقد أن الفريق قدم مستوى، لكن كرة القدم تحصل فيها بعض الأمور التي قد لا نتمناها، لكن لابد من أن نكون هادئين ونفكر في الأمور الإيجابية».

ورغم تعادله مع كلباء في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، إلا أن الشارقة حافظ على صدارته الدوري برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن العين أقرب منافسيه، محافظاً على سجله خالياً من أي خسارة حتى الآن، بعدما حقق ستة انتصارات وثلاثة تعادلات.

واعتبر العنبري أن فريقه ورغم تعادله مع اتحاد كلباء، إلا أنه لم يكن سيئاً في المباراة، لكن هناك أموراً لم يوفق فيها الفريق، مشدداً على أهمية استفادة الفريق من فترة التوقف، معتبراً أنه أن التعادل ليس في مصلحة فريقه إلا أنهم لابد من أن يكونوا متفائلين.

من جهة أخرى، أكد العنبري أن ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة اتحاد كلباء، وسجل منها هدف التعادل، لم تكن صحيحة، بعدما شاهدها أكثر من مرة في الإعادة، مشيراً إلى أن ركلة الجزاء مثلت نقطة التحول في المباراة. وأوضح العنبري في المؤتمر الصحافي عقب المباراة «كنا نتوقع أن الفريق سيمر بهذه الصعوبات». وأكد أن هناك أموراً لم يسمها خلال مباراة كلباء، لم تكن في مصلحة فريقه.

فيفياني: معدن النمور ظهر

أكد مدرب كلباء، الإيطالي فابيو فيفياني، أن فريقه لعب ضد فريق خطر جداً، ويملك مهاجمين سريعين، إلا أن فريقه كان جاهزاً لهذا السيناريو، معتبراً أن معدن كلباء ظهر في هذه المباراة، مشيراً إلى أن الهدف الثاني للشارقة جاء بخطأ من جانب فريقه. وقال فيفياني في المؤتمر الصحافي: «لدينا في كلباء لاعبين على مستوى عال، ومن جانبنا فإننا سنعمل على تصحيح الأخطاء، وهذا الأمر يساعدنا على تطوير الفريق». وعما إذا كان فريقه مهدداً بالهبوط، أكد مدرب كلباء أن الدوري لايزال طويلاً، وأن الفروقات بين الأندية بسيطة.