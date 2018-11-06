بطاقة الحسن صالح سببها «مشاجرة»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشف مدافع فريق الشارقة الحسن صالح، أن البطاقة الصفراء التي أشهرها الحكم عمار الجنيبي في وجهه، خلال مباراة اتحاد كلباء، أول من أمس، ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، كان سببها «مشاجرة» لم يكن طرفاً فيها خلال اللقاء، على حدّ تعبيره.

وقال في تصريحات صحافية إنه لم يكن طرفاً في المشاجرة التي حدثت أثناء المباراة، وإنه لم يبدر منه أي شيء، وإن الاحتكاك الذي حدث مع أحد لاعبي كلباء كان عادياً.

وأوضح: «الحكم قال لي إن المشاجرة حدثت بسببي، لذلك أخرج لي البطاقة الصفراء، على الرغم من أنني لم أكن طرفاً فيها».

وتطرق إلى ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة كلباء، وقال إنها ووفق محللين غير صحيحة، متسائلاً عن عدم استعانة حكم اللقاء بتقنية الفيديو.