هاسيك : نجاح لاعبي الفجيرة بالتعادل يعكس شخصية الفريق

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف مدرب الفريق الاول لنادي الفجيرة التشيكي ايفان هاسيك النقطة التي نالها بعد التعادل امام الوحدة 3-3، بالثمينة، بعد ان تمكن لاعبيه من قلب النتيجة من الخسارة 3-1، الى التعادل وذلك في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في استاد الفجيرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، لكونها جائت امام فريق قوي مثل الوحدة، ومؤكدا بانه سيواصل جمع النقاط من اجل تحقيق هدف الفريق بالبقاء، وقال هاسيك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لعبنا في بداية المباراة بشكل جيد واستطعنا ان نسجل هدفا، بعد ذلك ارتكب الفريق بعض الاخطاء التي تسببت باهداف بمرمانا، لكننا تمكن من اللعب كمجموعة واحدة، والعودة للمباراة بعد ان تأخرنا بنتيجة 3-1، وهي ليست المرة الاولى التي نتمكن بها من العودة للمباراة بتحقيق التعادل، او الفوز، وهو ما يعكس شخصية الفريق.

واضاف: اكد اللاعب محمد خلفان للجميع بانه واحد من افضل المهاجمين في دولة الامارات، من خلال الاداء الذي قدمه وتسجيله لهدفين، وتابع: استعادة نتيجة التعادل بعد الخسارة بفارق هدفين امام الوحدة يعد نتيجة ايجابية.

من جهته طالب مدرب الوحدة الروماني ريجكمب لاعبيه ان يلعبواويقاتلوا بشكل افضل في المباريات المقبلة من اجل كسب النقاط، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: هنالك بعض الامور لاتسير بالشكل الصحيح، فهذه ثالث مباراة نتقدم بها لكننا نتعادل في نهايتها، ولان المباراة تنتهي بتسعين دقيقة يجب ان نقاتل حتى نهاية المباراة، وعند نتيجة 3-1، فرطنا بفرص عديدة كانت ستغير النتيجة لصالحنا بشكل افضل، وتابع: نتطلع الى ان يكون الفريق افضل في المباراة القادمة امام الجزيرة، وختم انه لايعاتب اللاعبين بعد المباريات، بل يطالبهم ان يقاتلو اثنائها من اجل تحقيق الانتصارات.