العين يستعيد الانتصارات بهدفي يسلم والشحات

المصدر: معاذ كمبال – العين

تقدم فريق العين إلى المركز الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم برصيد 19 نقطة، عقب فوزه الثمين على ضيفه فريق بني ياس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة التاسعة للدوري، ليصالح جماهيره بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الشارقة، في حين تجمدت نقاط «السماوي» عند 10 في المركز العاشر.

وأحرز العين هدفه الأول في الدقيقة 13 بعد جملة تكتيكية رائعة بدأها عبر الجبهة اليسرى بانطلاقة سريعة من الياباني تسوكاسا شيوتاني، قبل أن يتوغل اللاعب نفسه داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة عرضية وجدت زميله ريان يسلم الذي وضعها في المرمى من لمسة واحدة.

واستغل فريق العين خطأ دفاعياً وقع فيه مدافع فريق بني ياس عبدالسلام محمد وخطف الهدف الثاني في الدقيقة 76 بواسطة لاعبه المصري حسين الشحات، بعد مجهود مهاري وبدني رائع قبل أن يضع الكرة أعلى حارس المرمى، وهو الهدف الذي أراح لاعبي «الزعيم» كثيراً نظراً لأن «السماوي» كان قريباً من تسجيل هدف التعادل.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة على مدار الشوطين في حين تألق الحارسان في التصدي لعدد من الهجمات الخطرة، بينما انحصرت الكرة في وسط الملعب لفترة طويلة، خصوصاً مع صعوبة الاختراق من الأطراف والعمق بسبب الأسلوب المشابه الذي لعب به الفريقان.

وعاد مدرب فريق العين الكرواتي زوران ماميتش لأسلوبه التقليدي المعتمد بالاعتماد على طريقة 4-2-3-1 بدلاً عن 3-4-2-1 التي لعب بها في الجولة الماضية والتي فتحت العديد من الثغرات في خط دفاع الفريق وكلفته الخسارة بهدفين لهدف أمام الشارقة، مع أداء مهزوز وغير مقنع على الاطلاق، لكن عودته لطريقته التقليدية ساعدته على الفوز في لقاء أمس.

وتعرض المدرب الكرواتي زوران خلال الفترة الماضية للعديد من الانتقادات بسبب تغييره نهجه التكتيكي وتبديلاته في التشكيلة، والتي أفقدت الفريق انسجامه كما تسببت في تراجع الأداء وتلقيه خسارتين على يد الجزيرة والشارقة في ثلاث جولات فقط.

ولم تشهد المباراة الحضور الجماهيري المتوقع بسبب نتائج الفريق في الجولات الماضية، إذ بلغ عدد الجمهور 3774 مشجعاً فقط مقارنة بمباراة الشارقة في الجولة الماضية التي حضرها 8664، بينما كان قد حضر مباراة الجزيرة 6335.

وتدخلت تقنية الفيديو في مناسبتين وعدلت من قرار حكم المباراة سلطان المرزوقي بعد احتسابه ركلتي جزاء لمصلحة العين وبني ياس في الشوط الثاني قبل أن يتراجع عن قراره.