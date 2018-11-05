عادل الحوسني تحت مجهر زاكيروني

المصدر: منصور السندي - الشارقة

علمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، رصد خلال متابعاته لمباريات دوري الخليج العربي العديد من اللاعبين الذين بإمكانهم التواجد مع المنتخب الذي يستعد لكأس آسيا في يناير المقبل، من بينهم حارس الشارقة عادل الحوسني الذي يتمتع بإمكانات فنية عالية وظهر بمستوى فني متطور في الدوري، وقاده لتصدر ترتيب فرق الدوري.

وسجل هجوم الشارقة 21 هدفاً في ثماني جولات في حين استقبلت شباك الحوسني ثمانية أهداف، إذ تعد شباكه حتى الآن الأقل استقبالاً للأهداف مقارنة بحراس مرمى الفرق الأخرى.

ويضع زاكيروني قائمة احتياطية تضم عدداً كبيراً من اللاعبن، بحيث يقوم باستدعاء عناصر من بينهم في حال حدوث أي طارئ من الإصابات وغيرها.

وتألق الحوسني في مباراة فريقه الأخيرة أمام العين في الجولة الثامنة وأنقذ الشارقة من العديد من الكرات الخطرة على مرماه.

وكان الحوسني أكد من قبل لـ«الإمارات اليوم» أنه يتمنّى الوجود في المنتخب مثل أي لاعب كرة قدم يتمنّى ارتداء قميص منتخب بلده.