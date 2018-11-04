16 خيلاً تتنافس على لقب «جوهرة تاج الشيخ زايد» في 9 الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشهد حفل ختام النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة في التاسع من الشهر الجاري، إقامة سباق «جوهرة تاج الشيخ زايد» بمشاركة 16 من أقوى الخيول المصنفة، ستتنافس على جائزة خمسة ملايين درهم.

ويقام السباق على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.

ويشهد الحفل إقامة العديد من السباقات الأخرى، منها سباق الجولة الختامية لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين، وسيشارك فيه 10 فرسان وفارسات كما ستقام الجولة الختامية للبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للمهور الصغيرة «البوني».

ويأتي ختام المهرجان هذا العام بالتزامن مع الاحتفالات بعام زايد، وتحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة». وقالت المدير التنفيذي للمهرجان العالمي، لارا صوايا في تصريحات صحافية: «من المقرر أن تجرى القرعة بعد غدٍ في تمام الساعة الـ12 ظهراً في قاعة الأرشيف الوطني بالعاصمة أبوظبي لتوزيع الخيول المشاركة على الخانات». يذكر أن المؤتمر الصحافي الرسمي للبطولة سيقام في قاعة انانترا بفندق القرم الشرقي، أما يوم الثامن الجاري فسيُعقد اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا» في فندق بارك روتانا. ويشهد اليوم التالي للسباق، أي العاشر من نوفمبر الجاري، دعوة الضيوف لمتابعة سباق كأس الوثبة للقدرة بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

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ملايين درهم قيمة جائزة السباق الذي يقام على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.