الشارقة يطلب النقطة الـ 23 من كلباء

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض، اليوم، فريق الشارقة مهمة تحقيق النقطة الـ23 لتعزيز صدارة دوري الخليج العربي، وذلك حينما يستقبل فريق اتحاد كلباء، ضمن الجولة التاسعة الساعة السابعة والنصف مساء على استاد خالد بن محمد بالحزانة.

ويتطلع الشارقة لمواصلة انتصاراته والمحافظة على سجله خالياً من أي خسارة، بعدما تفوق على منافسيه واحداً تلو الآخر، بما فيهم الكبار مثل النصر وشباب الأهلي والعين.

ويدخل الشارقة المباراة وهو في قمة معنوياته، بعدما تمكن من التفوق على فريق العين بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية في عقر داره ووسط جمهوره. ويتطلع الملك للابتعاد بالقمة عن أقرب منافسيه، وهما فريقا الجزيرة والعين اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث برصيد 16 نقطة لكل منهما.

وفي الجانب الآخر، يحتل كلباء المركز العاشر بـ10 نقاط، ويأمل تحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة الأولى بالملك، وتحسين ترتيبه، وتجاوز آثار الخسارة السابقة التي تعرض لها أمام عجمان، وهي الرابعة للفريق الذي فاز في ثلاث وتعادل في مثلها.

وليد سراج: لاعبو كلباء في جاهزية تامة

قال مدافع اتحاد كلباء، وليد سراج، إن «لاعبي النمور في جاهزية تامة للمباراة، وإن الهدف هو كسب النقاط، وتعويض الهزيمة الأخيرة». وتابع في المؤتمر الصحافي، أول من أمس: «طوينا صفحة لقاء عجمان، وكلاعبين ندرك أن الالتزام والتركيز والانضباط ستسهم بتحقيق تطلعاتنا بشكل مباشر بحيث نلعب كمجموعة واحدة، ونحاول أن نقلل الأخطاء».