الهلال السوداني يتوج بكأس عام زايد

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

سجل لاعب فريق المريخ خالد عبدالمنعم "النعسان" هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 6+90 ليمنح منافسه فريق الهلال الفوز بنتيجة 2-1 والتتويج بلقب كأس زايد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد محمد بن زايد.

وكان اللقاء في طريقه لركلات الترجيح بالتعادل 1-1 حينما سجل "النعسان" هدف الفوز الذي منح الهلال الفوز قبل أن يدخل بعدها في نوبة من البكاء الهستيري.

وتقدم فريق الهلال بالهدف الأول بواسطة محمد موسى في الدقيقة 23 بعد مجهود بدني رائع في حين سجل لاعب المريخ سيف مالك هدف التعادل للمريخ في الدقيقة 70 بكرة رأسية.

وحصل فريق الهلال على الدرع والميداليات الذهبية بجانب الجائزة المالية التي بلغت 150 ألف دولار أميركي في حين حصل فريق المريخ على الميداليات الفضية ومبلغ 100 ألف دولار أميركي.

وتقام المباراة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة وتعزيزاً لمكانة العلاقات والروابط التاريخية والمصيرية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية السودان، وذلك بالتزامن مع عام زايد.