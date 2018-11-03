المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

سقوط

سقط الفارس رونان ويلان من على صهوة الجواد «جيرفيز»، في الشوط الثالث من السباق الافتتاحي لموسم مضمار ميدان لسباقات الخيل، أول من أمس، وكشفت الفحوص أنه أصيب بثقب في الرئة، وكسر في ستة من أضلاعه الصدرية.

حكم

يشارك الحكم الدولي حمد علي يوسف، وزميله الحكم الدولي المساعد علي النعيمي، حالياً في إدارة مباريات أكاديميات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تقام في الصين خلال الفترة من 30 أكتوبر الماضي حتى 11 الجاري.

«هاتريك»

منحت لجنة دوري المحترفين ثنائي الوصل: البرازيليين فابيو ليما وكايو كانيدو، كرتين، وذلك بعدما أحرز كل منهما «هاتريك» أمام الفجيرة، إذ حصل كانيدو على توقيع لاعبي الوصل على الكرة، بينما احتفظ ليما بكرته في غرفة الملابس باستاد زعبيل.