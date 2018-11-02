ثابت سهيل: يوفانوفيتش لا يتحمل بمفرده ضياع النقاط من النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

قال عضو مجلس إدارة نادي النصر مشرف الفريق الأول، ثابت سهيل، إنه من الصعب الحديث عن منافسة النصر على لقب الدوري أو حتى المراكز الأولى، بعد فقدان 16 نقطة حتى الآن في البطولة، مشيراً إلى أن خسارة أربع مباريات متتالية في بداية الدوري أثر كثيراً في الفريق. وأشار إلى أن المدرب الصربي لا يتحمل بمفرده ضياع النقاط، قائلاً إنه عمل كثيراً على تقوية خط الدفاع، لكن الأخطاء لاتزال مستمرة.

وكان النصر قد تعادل مع الإمارات في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، أول من أمس، 3-3. وتابع سهيل لـ«الإمارات اليوم»: الهدف الآن هو إعادة الروح إلى الفريق والبحث عن حل للمشكلات الدفاعية الناتجة عن الأخطاء غير المقصودة بالتأكيد، بعد أن تم الوصول إلى حل للمشكلة الهجومية التي كان يعانيها الفريق، أصبح الفريق الآن يصل إلى المرمى ويسجل أهدافاً.

وعن عمل اللجنة الفنية في النادي، قال: سيكون عمل «الفنية» متواصلاً مع الجهاز الفني لبحث احتياجات الفريق للفترة المقبلة الصعبة، والتي يبحث فيها العميد عن إسعاد جمهوره الكبير. ونفى ثابت سهيل، وجود أي نيّة لدى مجلس إدارة الشركة لتغيير اللاعبين الأجانب أو المدرب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، موضحاً أن المجلس يبحث عن الاستقرار الفني، مشيداً بالهدف الأول لمهاجم الفريق البرازيلي صامويل روزا، قائلاً إنه «قد يكون فاتحة خير للاعب».

• 1500 هدف في تاريخ مشاركة النصر بالدوري، وقد احتفل به الفريق في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، وكان قد سجله البرازيلي روزا أمام الصقور.